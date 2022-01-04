Всем "ценителям украинской державности" к прочтению рекомендована книга, доказывающая, что Бандера "вообще не при чём".
ТГ-канал Макс ЧЕпай™ откопал в недрах библиотек книгу, изданную украинским издательством Держполiтиздав, автор которой — М. Супруненко — называет фамилии людей, которые создали Незалежную в её сегодняшних границах.
Подлинность сведений, в книге изложенных, оценил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, произведение рассказывает неудобную правду для Киева:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?