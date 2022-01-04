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В библиотеке нашли имена "создателей украинской государственности"

Политика

Всем "ценителям украинской державности" к прочтению рекомендована книга, доказывающая, что Бандера "вообще не при чём".

ТГ-канал Макс ЧЕпай™ откопал в недрах библиотек книгу, изданную украинским издательством Держполiтиздав, автор которой — М. Супруненко — называет фамилии людей, которые создали Незалежную в её сегодняшних границах.

Подлинность сведений, в книге изложенных, оценил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, произведение рассказывает неудобную правду для Киева:

t.me/alexey_pushkov
t.me/alexey_pushkov

 

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