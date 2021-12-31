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Автор Екатерина Широкова

Лавров о выдаче россиянам виз США: "Деградация отношений"

Политика

Российская сторона регулярно ставит вопрос об ограничениях на выдачу американских виз россиянам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в нынешней ситуации не стоит ждать от Вашингтона "послаблений".

Как подчеркнул Лавров, сейчас американская сторона искусственно ограничивает выдачу документов.

"В контактах с американцами на различных уровнях постоянно ставим вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз", — цитирует министра РИА Новости. — "Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдёт на послабления в своей нынешней визовой политике".

Лавров подчеркнул, что сегодня американскому посольству ничего не мешает стабилизировать работу и выделить квоту в 455 сотрудников.

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Визы в США и в Россию упрощены. Режим благоприятствования?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
сша мид дипломатия сергей лавров посольство сша
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