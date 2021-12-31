Лавров о выдаче россиянам виз США: "Деградация отношений"

Российская сторона регулярно ставит вопрос об ограничениях на выдачу американских виз россиянам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в нынешней ситуации не стоит ждать от Вашингтона "послаблений".

Как подчеркнул Лавров, сейчас американская сторона искусственно ограничивает выдачу документов.

"В контактах с американцами на различных уровнях постоянно ставим вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз", — цитирует министра РИА Новости. — "Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдёт на послабления в своей нынешней визовой политике".

Лавров подчеркнул, что сегодня американскому посольству ничего не мешает стабилизировать работу и выделить квоту в 455 сотрудников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.