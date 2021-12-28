Захарова: Россия не вернётся к "железному занавесу" в отношениях с Западом

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует возвращаться к "железному занавесу" в отношениях с Западом.

Журналист телеканала "БелРос" спросил, вернётся ли Россия к "железному занавесу" в отношениях с Западом, на что Захарова ответила:

"Мы — нет". А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры, (неизвестно. — Прим. ред.)".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша начать процесс арбитражного трибунала в отношении Вашингтона из-за задержки выдачи виз для послов и захвата российской дипломатической собственности.

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