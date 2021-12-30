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Депутат Матвейчев оценил идею о лишении гражданства за ненависть к России

Политика

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев прокомментировал Pravda.Ru предложение депутата Александра Хинштейна лишать россиян гражданства России за "ненависть к стране".

Депутат Матвейчев оценил идею о лишении гражданства за ненависть к России

"Об этом очень многие люди говорили, чтобы такую процедуру лишения гражданства ввести. Это практика, которая существовала с античных времен. Остракизмом называлось в греческих полисах, когда лишался человек гражданства. Но, насколько я помню, по нашей Конституции это пока делать невозможно. По-моему, это противоречит. Тут, конечно, надо смотреть разъяснения Конституционного суда", — заявил Матвейчев.

По мнению депутата, население бы поддержало инициативу о лишении российского гражданства людей, которые работают против государства.

"Общество не понимает, почему люди здесь у нас являются гражданами страны, пользуются всеми правами, которые даёт российский паспорт, — защитами, регистрацией собственности, бесплатной медициной, учёбой, однако с утра до вечера всю свою жизнь посвящают работе против государства. Почему бы их не лишить? Люди бы такую меру поддержали", — отметил собеседник издания.

Также Матвейчев прокомментировал проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который 29 декабря внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

"Президент как один из тех, кто может предоставлять гражданство, в своём порядке, упрощает способ получения гражданства. Плюс способ делается более быстрым. Если нам понадобится срочно дать гражданство каким-то людям, то это будет всё быстро сделано. Меньше бюрократии, меньше времени — такие вещи", — подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в частности тех, кто получил его по праву рождения, за "ненависть к стране и народу".

В среду, 29 декабря, Владимир Путин внёс в Госдуму новый законопроект, предусматривающий введение института прекращения гражданства вместо отмены решений о выдаче российского паспорта, а также ряд других изменений.

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Самые простые способы получения российского гражданства
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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