В Госдуме оценили предложение Путина изменить закон о гражданстве

Теме гражданства России придаётся новое звучание, страна становится центром притяжения. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, комментируя Pravda.Ru законопроект "О гражданстве РФ", внесённый в думскую базу президентом Владимиром Путиным.

По словам депутата, закон, который принимался ранее, соответствовал эпохе, когда государство ещё считалось слабым.

"Сегодня Россия — центр притяжения, в том числе разных миграционных потоков. Теме гражданства РФ придаётся новое звучание. Люди готовы тесно связать себя с государством, его историей, традициями, культурой, экономическим потенциалом. Но получение гражданства должно чётко регулироваться федеральным законом. Человек, который не родился в РФ исторически, должен знать, существует ли упрощённый порядок получения гражданства, в какие сроки это можно сделать. Также должен бесперебойно работать институт прекращения гражданства после совершения тяжких преступлений", — сказал Бессарабов.

Он добавил, что пока подробно не ознакомился с законопроектом. Однако парламентарий подчеркнул: если государство видит, что человек нужен, то его кандидатуру на получение гражданства следует рассмотреть в быстрые сроки.

Ранее Путин внёс в Госдуму новый законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства вместо отмены решений о выдаче российского паспорта, а также ряд других изменений.

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