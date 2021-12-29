EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психолог: услуга по поздравлению умерших с Новым годом приведёт к шизофрении
Лазарев: я не считаю Бузову певицей, она не должна так себя называть
На Украине собираются закрывать "малорентабельные" родильные отделения
Уголовное дело завели по факту обстрела полицейских в Сочи
Политолог: США в 2022 году может развязать военные конфликты
Астропсихолог Лозанчич объяснила, как себя вести во время парада планет
Российского защитника природы поймали с ружьём в заповеднике
Туристы подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии
В Роспотребнадзоре оценили скорость поражения лёгких при "омикроне"

В Госдуме оценили предложение Путина изменить закон о гражданстве

Политика

Теме гражданства России придаётся новое звучание, страна становится центром притяжения. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, комментируя Pravda.Ru законопроект "О гражданстве РФ", внесённый в думскую базу президентом Владимиром Путиным.

В Госдуме оценили предложение Путина изменить закон о гражданстве

По словам депутата, закон, который принимался ранее, соответствовал эпохе, когда государство ещё считалось слабым.

"Сегодня Россия — центр притяжения, в том числе разных миграционных потоков. Теме гражданства РФ придаётся новое звучание. Люди готовы тесно связать себя с государством, его историей, традициями, культурой, экономическим потенциалом. Но получение гражданства должно чётко регулироваться федеральным законом. Человек, который не родился в РФ исторически, должен знать, существует ли упрощённый порядок получения гражданства, в какие сроки это можно сделать. Также должен бесперебойно работать институт прекращения гражданства после совершения тяжких преступлений", — сказал Бессарабов.

Он добавил, что пока подробно не ознакомился с законопроектом. Однако парламентарий подчеркнул: если государство видит, что человек нужен, то его кандидатуру на получение гражданства следует рассмотреть в быстрые сроки.

Ранее Путин внёс в Госдуму новый законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства вместо отмены решений о выдаче российского паспорта, а также ряд других изменений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Самые простые способы получения российского гражданства
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Госдуме оценили предложение Путина изменить закон о гражданстве
Лазарев: я не считаю Бузову певицей, она не должна так себя называть
На Украине собираются закрывать "малорентабельные" родильные отделения
Уголовное дело завели по факту обстрела полицейских в Сочи
Политолог: США в 2022 году может развязать военные конфликты
Астропсихолог Лозанчич объяснила, как себя вести во время парада планет
Российского защитника природы поймали с ружьём в заповеднике
Туристы подали сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии
В Роспотребнадзоре оценили скорость поражения лёгких при "омикроне"
Московская область получит свыше 4 млрд на капремонт школ и новую технику
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Любовь Степушова Неолиберализм уничтожен в своей колыбели — Чили Любовь Степушова Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Политика. Новости и аналитика
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников