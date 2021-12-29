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Юрист Таболин оценил идею возвращения в России смертной казни

Политика

Доктор юридических наук, эксперт Общественной палаты Владимир Таболин оценил для Pravda.Ru возможность введения смертной казни в России, которую допустил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.

Юрист Таболин оценил идею возвращения в России смертной казни

"Это личное мнение председателя Конституционного суда. Но решение будет принимать либо президент, либо Федеральное собрание, то есть парламент будет принимать решение снятия моратория на смертную казнь. Она не исключена из нашего законодательства, в том числе уголовно-правового. Я считаю, что он высказал свое мнение по этому поводу в связи, видимо, с ужасающими случаями преступления против детей и какими-то другими массовыми уголовными преступлениями", — заявил Таболин.

По словам эксперта, в своё время сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников "либерализировали это всё дело до такой степени, что у нас уже выходят маньяки на свободу, отсидев 20 лет, а пожизненного лишения свободы фактически нет".

"Я считаю, что человек, лишающий жизни другого человека, должен быть готов к тому, что он сам будет уничтожен. Согласитесь, если полицейский видит человека, который в него собирается выстрелить, стреляет и это законом разрешено и оправдано. Почему же потом, когда он, убив 10 человек, попадает в суд, вдруг становится каким-то льготником?" — отметил собеседник издания.

Таболин считает, что председатель КС вовремя поднял тему введения смертной казни в России.

"Валерий Дмитриевич своевременно поднимает эту тему, потому что мы уже возвращаемся к 90-м годам, когда беспредельство, на законы смотрят не так, как следует, не говоря уже о Конституции. Государство должно защищать граждан вплоть до того, чтобы наказывать преступников высшей мерой наказания. Мораторий — это не закон, некая приостановка. Есть люди, которые уже никогда не исправятся. Либерализм в этом вопросе уже пора заканчивать", — подчеркнул эксперт Общественной палаты.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин не исключил, что в будущем Россия может вернуться к применению смертной казни в качестве высшей меры наказания, о чем он написал в своей книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной на официальном сайте КС РФ.

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3 железных аргумента ПРОТИВ возвращения СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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