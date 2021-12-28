Путин: создание СНГ — оправданный шаг

Президент России Владимир Путин заявил, что создание Содружества Независимых Государств — оправданный шаг.

"Само создание организации было, безусловно, оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики", — сказал лидер страны на неформальном саммите СНГ. Его цитирует РИА Новости.

На встрече президент РФ отметил, что странам СНГ удаётся легче переносить тяготы пандемии, чем другим, благодаря тесным связям, которые сохранились между ними со времени СССР.

Ранее Путин инициировал проведение традиционной неформальной встречу руководителей стран СНГ, которая сейчас проходит в Санкт-Петербурге. В мероприятии участвуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Александр Лукашенко (Белоруссия), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В декабре 1991 года руководители Белоруссии, России и Украины подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

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