В Госдуме предложено ввести запрет чиновникам в праздники отдыхать за границей

Депутат ГД, единоросс Султан Хамзаев, который ранее заявлял о том, что в Новый год россияне "спиваются", предложил запретить чиновникам заграничный отдых в новогодние каникулы.

Как пояснил парламентарий в интервью РИА Новости, польза от такого "новшества" может быть двойной: высокопоставленные чиновники и депутаты

коронавируса поменьше завезут, "смогут понять болевые точки в сфере туризма в российских регионах".

А, выйдя после праздников на работу, сразу "начнут работать над устранением проблем, что, в конечном итоге, сделает отдых россиян в своей стране дешевле, комфортнее и приятнее".

По словам Хамзаева, коллеги по депутатскому корпусу "в основном" его инициативу поддержали и выразили намерение "отдыхать дома". Сам же он поедет в родной Дагестан.

К слову, лидер ЛДПР, у которого всегда есть особое мнение обо всём, вообще предложил новогодние каникулы отменить. И добавить "законные выходные" к очередным отпускам россиян.

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