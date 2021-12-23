Политолог оценил слова Путина об уничтожении украинцев, готовых работать с РФ

Бывший замминистра иностранных дел ДНР, политолог Борис Борисов оценил для Pravda.Ru заявление президента РФ Владимира Путина о том, что на Украине уничтожают людей, которые готовы сотрудничать с Россией.

"У нас есть длинная линия российской политики, которая началась с подписания Беловежских соглашений, а затем — знаменитых слов Ельцина "каждый чиновник, проснувшись утром, должен думать, что он сделал для Украины". Эта линия к 2014 году зашла в тупик", — заявил Борисов.

По словам политолога, попытки России дружить с Украиной приводили лишь к ухудшению отношений между странами.

"Попытки попытки реанимировать дружбу и добрососедство, а Россия действительно сделала всё от нее зависящее, чтобы эта дружба и добрососедство продолжались, приводили и приводят только к росту аппетитов южного соседа и к дальнейшему ухудшению отношений", — отметил собеседник издания.

Он считает, что дружба с Украиной возможна только в том случае, если эта страна будет частью союзного государства с РФ или частью России.

"Более строгая и прагматичная политика была бы, по всей видимости, более эффективной. К дружбе Украина может прийти как часть союзного государства с Российской Федерацией или часть Российской Федерации. В случае, если будет отдельное независимое государство, верх возьмут некие силы, которые будут разыгрывать украинскую карту против России", — убеждён Борисов.

Ранее на ежегодной итоговой пресс-конференции Путин сказал, что на Украине тех, кто готов сотрудничать с Россией, просто уничтожают, поэтому поработать с ними нет шансов.

"Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами: внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, Конституции Украины, или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", — подчеркнул лидер страны.

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