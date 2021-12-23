Лавров порекомендовал генсеку НАТО "сменить работу"

Европейская безопасность основана на принципе неделимости, и если генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что может игнорировать это, ему придется сменить работу.

Так заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эксклюзивном интервью RT.

"Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО имеют право плевать на принцип, закреплённый в документах, принятых на высшем уровне, то, возможно, действительно пришло время ему найти другую работу, потому что он никоим образом не выполняет свои обязанности".

Лавров назвал громкими и довольно высокомерными высказывания Столтенберга о том, что никто не имеет права нарушать Вашингтонский договор, который открывает дверь любому потенциальному претенденту, желающему вступить в Североатлантический альянс, напомнив, что "принцип неделимости безопасности гласит: безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт безопасности другого государства":

"Мы не являемся сторонами этой структуры, мы не подписываем Вашингтонский договор, но, как я уже говорил, мы подписываем более всеобъемлющий общерегиональный евроатлантический документ, который содержит принцип неделимости безопасности".

Напомним, Североатлантический договор, также называемый Вашингтонским договором, был заключён в 1949 году и стал основополагающим документом НАТО.

В начале декабря президент России Владимир Путин говорил о том, что Россия должна получить юридические гарантии безопасности от США и НАТО. В частности, он предложил установить принцип нерасширения НАТО на восток.

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