Эксперт Коротченко озвучил четыре варианта ответа РФ на недружественные шаги США

Главный редактор журнала "Национальная оборона", полковник запаса Игорь Коротченко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры в ответ на недружественные шаги США.

"Россию больше невозможно ни подорвать изнутри, ни удушить экономически санкциями, а в военном отношении наша страна сегодня является настоящей сверхдержавой", — заявил Коротченко в беседе с argumenti.ru.

По его словам, Москва никогда не позволит НАТО превратить Украину в плацдарм для нападения на Россию и не допустит, чтобы США разместили ракетное вооружение в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и на Украине.

Собеседник издания отметил, что сегодня у России развязаны руки для любых действий. Коротченко пояснил, что он имеет в виду не удар по Пентагону и развязывание войны с США, а, например, создание общего пространства безопасности с Донецкой и Луганской народными республиками. Также Россия может силой отреагировать на провокации со стороны Украины. Третьим вариантом может стать размещение гиперзвукового оружия в западной части РФ. Военный эксперт также не исключил "появления "вежливых людей" там, где это необходимо России".

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