Российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва адекватно отреагирует на недружественные действия американских властей. Также лидер объяснил, почему наша страна имеет на это право.
В ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ Путин предупредил руководство западных стран, что если политики не прекратят агрессивные поступки, Россия способна ответить военно-техническим путём.
"Хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России", — заключил Путин, слова которого цитирует РИА Новости.
На этом же мероприятии глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об увеличении численности армии США возле российских границ. Вместе с этим министр сообщил, что Вашингтон расположил в странах Восточной Европы восемь тысяч военных.
Путин во время заседания объяснил политический курс американских властей против Москвы эйфорией от так называемой победы в холодной войне. Как подчеркнул президент, тогда политики США ошибочно оценили ситуацию.
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