Путин заявил, что РФ может ответить военными мерами на агрессию со стороны США

Российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва адекватно отреагирует на недружественные действия американских властей. Также лидер объяснил, почему наша страна имеет на это право.

В ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ Путин предупредил руководство западных стран, что если политики не прекратят агрессивные поступки, Россия способна ответить военно-техническим путём.

"Хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России", — заключил Путин, слова которого цитирует РИА Новости.

На этом же мероприятии глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об увеличении численности армии США возле российских границ. Вместе с этим министр сообщил, что Вашингтон расположил в странах Восточной Европы восемь тысяч военных.

Путин во время заседания объяснил политический курс американских властей против Москвы эйфорией от так называемой победы в холодной войне. Как подчеркнул президент, тогда политики США ошибочно оценили ситуацию.

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