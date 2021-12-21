Путин связал политику США против РФ с эйфорией от победы в холодной войне

Российский президент Владимир Путин во время заседания коллегии Министерства обороны РФ ответил, почему американские власти выбрали политику против Москвы. Лидер нашей страны предположил, что это случилось из-за эйфории от так называемой победы в холодной войне.

"Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого, других причин просто нет", — объяснил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

В ходе этого мероприятия министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке частных военных компаний США к провокации в Донбассе. По данным главы министерства, они тренируют украинский спецназ. Также Шойгу сообщил, что в Авдеевку и Красный Лиман доставили контейнеры с неизвестными химическими веществами.

Вместе с этим руководитель Минобороны РФ заявил об увеличении концентрации военной мощи Америки на границе с нашей страной. Вашингтон направил в страны Восточной Европы восемь тысяч солдат, подчеркнул Шойгу.

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