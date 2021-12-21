ООН не располагает данными о "массовых захоронениях" мигрантов в Польше

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что данные о "массовых захоронениях" мигрантов на польско-белорусской границе пока не подтвердились.

Ранее польский солдат, попросивший убежище в Белоруссии, обвинил силовиков в убийстве беженцев и добровольцев. В ООН пообещали проконтировать дополнительную проверку по этому вопросу, передаёт РИА Новости.

"У нас нет сведений, касающихся обвинений, так что мы не можем говорить о них конкретно. Безусловно, это крайне серьёзные нарушения. Мы подчёркиваем, что затронутая сторона должна провести независимое и эффективное расследование", — сказала Тросселл на брифинге.

Она также добавила, что УВКПЧ ООН будет и дальше взаимодействовать с главами Белоруссии и Польши.

Эксперты ООН установят, правдивы ли слова военнослужащего Эмиля Чечко о систематических убийствах, осуществляемых польскими силовиками.

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