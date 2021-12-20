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Правительство РФ расширит функционал портала "Госуслуги" в 2022 году

Политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в следующем году Правительство расширит функционал сайта "Госуслуги".

Правительство РФ расширит функционал портала "Госуслуги" в 2022 году

По его словам, после доработки портала россияне получат возможность оформлять пособия на детей, принимать налоговые декларации и регистрировать права на недвижимость в электронной форме.

Он подчеркнул, что раньше такие услуги были доступны лишь на дистанционных площадках субъектов РФ или же вообще не предоставлялись онлайн, передаёт РИА Новости.

"Со следующего года на портале "Госуслуги" появится ещё более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сказал Мишустин.

Политик также добавил, что расширение функционала сайта существенно упростит жизнь россиян. Кроме того, представители различных ведомств в регионах страны смогут самостоятельно размещать на портале "Госуслуги" дополнительные функции, например, по оформлению заявок на социальное обслуживание.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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