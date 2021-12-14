Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом

По сообщению пресс-службы Кремля, президент Владимир Путин проведёт дипломатическую встречу с лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в предстоящий четверг, 16 декабря.

Согласно информации, монгольский президент прилетит в Россию.

"Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом", — цитирует сообщение Кремля РИА Новости.

Согласно информации, лидеры стран планируют обсудить следующие темы стратегического партнёрства:

в политической сфере,

торгово-экономической,

научно-технической,

гуманитарной области.

Кроме этого, главы государств обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Монголия может "заменить" Украину в качестве главного транзитёра российского голубого топлива в КНР.

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