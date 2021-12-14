По сообщению пресс-службы Кремля, президент Владимир Путин проведёт дипломатическую встречу с лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в предстоящий четверг, 16 декабря.
Согласно информации, монгольский президент прилетит в Россию.
"Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом", — цитирует сообщение Кремля РИА Новости.
Согласно информации, лидеры стран планируют обсудить следующие темы стратегического партнёрства:
Кроме этого, главы государств обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что Монголия может "заменить" Украину в качестве главного транзитёра российского голубого топлива в КНР.
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