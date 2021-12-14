Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках оружия по линии НАТО, сообщает таблоид Bild, ссылаясь на собственные источники.
По информации издания, в мае 2021 года Германия использовала право вето, чтобы заблокировать доставку на территорию Украины винтовок Barrett американского производства и литовских антидроновых ружей. При этом Киев уже внёс оплату за оружие.
Кроме того, собеседники Bild поделились, что члены правительства Меркель вынудили руководство Нидерландов поддержать решение.
В конце лета Зеленский потребовал, чтобы Меркель сняла вето, однако она отказалась это делать. Лишь в конце ноября, пишет Bild, Германия одобрила поставки антидроновых ружей.
Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявлял, что правительство Меркель создавало препятствия для приобретения оружия через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).
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