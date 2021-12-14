Bild: Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках оружия по линии НАТО, сообщает таблоид Bild, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, в мае 2021 года Германия использовала право вето, чтобы заблокировать доставку на территорию Украины винтовок Barrett американского производства и литовских антидроновых ружей. При этом Киев уже внёс оплату за оружие.

Кроме того, собеседники Bild поделились, что члены правительства Меркель вынудили руководство Нидерландов поддержать решение.

Это помогло создать ощущение комплексной борьбы против поставок вооружений Украине.

В конце лета Зеленский потребовал, чтобы Меркель сняла вето, однако она отказалась это делать. Лишь в конце ноября, пишет Bild, Германия одобрила поставки антидроновых ружей.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявлял, что правительство Меркель создавало препятствия для приобретения оружия через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).

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