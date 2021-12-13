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Резников пожаловался, что Германия "кинула" Украину

Мир

Глава украинского Минобороны пожаловался на "несправедливые" по отношению к его стране действия властей Германии.

В интервью газете Financial Times Алексей Резников сообщил, что ФРГ заблокировала поставки оружия НАТО на Украину, запретив продавать ей антиснайперские системы.

По его словам, власти Германии игнорируют возможность вторжения на Украину российских войск, вместо этого продолжая "строить газопровод СП-2":

"Это очень несправедливо", — пожаловался Резников и предупредил Германию, что Незалежная всё равно будет покупать оружие, но теперь заключая "исключительно двусторонние сделки с надёжными союзниками — США, Литвой, Британией и Францией".

К слову, напомним, что Пентагон ранее приоткрыл завесу тайны над количеством поставленного на Украину оружия.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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