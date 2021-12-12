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В Кремле рассказали об угрозах США финансово изолировать Россию

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден пригрозил финансово изолировать Россию в том случае, если российская армия вторгнется на Украину.

По словам Пескова, Вашингтон уже сам уверовал в то, что вторжение РФ на Украину, — "не информационный вброс, а истинная правда". Его цитирует ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента опроверг сообщения американских коллег о том, что Байден якобы пугал Путина во время беседы, которая прошла 7 декабря. Также он анонсировал ещё одни переговоры лидеров двух стран. Мероприятие снова пройдёт в видеоформате. Очная встреча пока не планируется.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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