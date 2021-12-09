Путин созвонился с Ангелой Меркель

Президент Владимир Путин пообщался по телефону с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, которая недавно покинула свой пост после 16 лет нахождения у власти.

"Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой правительства Германии Олафом Шольцем", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер также поблагодарил Меркель за сотрудничество и отметил её весомый вклад в развитие отношений между Германией и Россией. Путин добавил, что Меркель всегда будут рады в РФ.

Ранее новым канцлером Германии стал Олаф Шольц. В среду, 8 декабря, за социал-демократа проголосовало большинство депутатов в немецком бундестаге. Меркель сообщила, что после отставки планирует больше не заниматься политикой, а делать всё, что "в голову придёт".

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