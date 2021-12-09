Посол Украины Мельник призвал канцлера ФРГ устроить "холодный душ" для России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы новый канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против политики РФ. По словам дипломата, Кремль продолжает "готовиться к нападению" на украинские земли, передаёт Berliner Zeitung.

По информации издания, Мельник заявил, что возлагает большие надежды на Шольца, ставшего канцлером по итогам голосования в Германии.

"Нам нужен мощный голос из Берлина, чтобы устроить для готовящейся к войне Москве холодный душ", — подчеркнул посол Украины.

Он выразил надежду, что Шольц будет помогать Киеву "сдерживать агрессию" со стороны РФ. Мельник попросил канцлера ФРГ в течение ближайших нескольких недель организовать "нормандский саммит".

Кроме того, украинский дипломат призвал немецких политиков принять "жёсткие и болезненные карательные меры" против "Северного потока-2", если Россия всё-таки начнёт вторжение на территорию государства.

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