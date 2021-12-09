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Посол Украины Мельник призвал канцлера ФРГ устроить "холодный душ" для России

Политика

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы новый канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против политики РФ. По словам дипломата, Кремль продолжает "готовиться к нападению" на украинские земли, передаёт Berliner Zeitung.

Посол Украины Мельник призвал канцлера ФРГ устроить "холодный душ" для России

По информации издания, Мельник заявил, что возлагает большие надежды на Шольца, ставшего канцлером по итогам голосования в Германии.

"Нам нужен мощный голос из Берлина, чтобы устроить для готовящейся к войне Москве холодный душ", — подчеркнул посол Украины.

Он выразил надежду, что Шольц будет помогать Киеву "сдерживать агрессию" со стороны РФ. Мельник попросил канцлера ФРГ в течение ближайших нескольких недель организовать "нормандский саммит".

Кроме того, украинский дипломат призвал немецких политиков принять "жёсткие и болезненные карательные меры" против "Северного потока-2", если Россия всё-таки начнёт вторжение на территорию государства.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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