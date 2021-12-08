Путин назвал санкции чушью и попыткой сдержать развитие России

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции, которые вводятся под предлогом безопасности США, — это полная чушь, попытка сдержать развитие РФ. Заявление прозвучало на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

"Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МИФИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие", — цитирует Путина РИА Новости.

Складывается впечатление, что в США политические силы зарабатывают внутриполитические очки на санкциях в отношении России и не могут выбраться из этого витка, однако им придётся это сделать, отметил глава государства.

Он напомнил, как в середине 90-х годов Россия всем нравилась, и страны присылали в РФ картошку по гуманитарной линии, причём некоторые делали это искренне.

Однако когда Россия преодолела трудности и начала развиваться, в ней увидели конкурента на политической арене. Тогда страна перестала всем нравиться, сказал Путин.

"И начали наши партнёры так называемые проводить политику сдерживания", — подчеркнул лидер страны.

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