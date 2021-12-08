Российское судно "Академик Иоффе" возвращается домой: арест сняли

С задержанного российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" Института океанологии имени Ширшова РАН сняли арест. По сообщению Министерства науки и высшего образования России, корабль уже покинул территориальные воды Дании.

По информации ведомства, судно направляется в порт Калининграда.

"В результате рассмотрения апелляционной жалобы вынесено решение об отмене постановления суда Йоринга (Дания) от 01.11.2021 об аресте научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее Pravda.Ru цитировала сообщение посольства РФ в Дании о задержании "Академика Иоффе" 1 ноября в ходе заправки в порту города Скаген. Как выяснилось позже, сама страна к судну претензий не имеет, а основанием для такой меры стал иск канадской компании. Корабль сдавали фирме в аренду. Но в 2019 году сотрудничать с компанией перестали и передали Минобрнауки.

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