Минобрнауки РФ разберётся в причинах ареста судна "Академик Иоффе" в Дании

В российском Минобрнауки намерены разобраться в причинах ареста научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" властями Дании.

Как сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, в настоящее время изучаются обстоятельства, при которых судно, используемое Институтом океанологии РАН, оказалось арестовано.

Ранее посольство РФ в Дании сообщило о задержании "Академик Иоффе" 1 ноября в ходе заправки в порту города Скаген. Согласно сведениям российской дипмиссии, судно арестовали в качестве обеспечительной меры по иску, связанному с предыдущей деятельностью "Академика Иоффе".

Как сообщили в посольстве РИА Новости, на борту арестованного судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. В случае необходимости им будет оказана консульская помощь.

В настоящее время копии судебных решений, на основании которых задержали "Академик Иоффе", переданы в российский МИД. Сотрудники посольства РФ находятся в контакте с МИД Дании в связи с задержанием "Академика Иоффе".

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