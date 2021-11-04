Российское судно "Академик Иоффе" задержали в Дании

Власти Дании задержали научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" Института океанологии имени Ширшова РАН.

Как сообщает посольство РФ в Дании, судно было задержано 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген. Судовые документы изъяли.

"Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе"", — говорится в сообщении.

Российское посольство получило и передало в МИД РФ копии судебных решений, на основании которых было задержано судно. Представители дипмиссии РФ в Дании контактируют с МИДом этой страны по вопросу ареста "Академик Иоффе".

Научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" построили в 1988 году. Его длина — 117 метров, водоизмещение — 6600 тонн. Судно ходит под флагом РФ, принадлежит государству. Использовалось, в частности, для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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