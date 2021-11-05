Судно "Академик Иоффе" задержали по иску канадской компании

Основанием для задержания в Дании научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" стал иск канадской компании. Об этом сообщило посольство РФ в Копенгагене.

"Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна "Академик Иоффе", — цитирует диппредставительство РИА Новости.

Как сообщил источник "Известий" в Институте океанологии имени Ширшова РАН, которому принадлежит "Академик Иоффе", судно сдавали в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition. Но в 2019 году сотрудничать с компанией перестали. Возможно, это произошло из-за передачи судна Минобрнауки.

Напомним, "Академика Иоффе" задержали 1 ноября в ходе заправки в порту города Скаген.

На борту арестованного судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. В посольстве РФ в Копенгагене пообещали оказать им консульскую помощь в случае необходимости.

В МИД РФ передали копии судебных решений, на основании которых был задержан "Академик Иоффе". Обстоятельства ареста судна изучают в Минобрнауки.

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