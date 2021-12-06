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Учёный-востоковед Сатановский рассказал, чем вызвана этническая преступность

Политика

Учёный-востоковед и экономист Евгений Сатановский рассказал, чем вызвана этническая преступность в современном мире.

Учёный-востоковед Сатановский рассказал, чем вызвана этническая преступность

В интервью изданию argumenti.ru эксперт отметил, что представители разных этнических групп зачастую решаются на правонарушения из-за неблагоприятных условий жизни.

"Человек, которому жулик-работодатель не платит, безусловно, пойдёт на преступление, иначе и он, и его семья помрут с голоду. Это надо контролировать", — сказал Сатановский.

По его словам, следить за мигрантами должны сотрудники правоохранительных органов, которые говорят с ними на одном языке. Таких кадров, как отметил экономист, сейчас не хватает в России и многих других странах.

"Ситуация где-то даже хуже, потому что там народ ещё и труслив чертовски. К тому же их связывает политкорректность, и люди не понимают, можно ли им вообще отбиваться от хулиганов, бандитов", — пояснил учёный.

Сатановский также заявил, что в СМИ всё-таки нужно указывать национальность преступников. По его мнению, законодательство должно быть нацелено не на злоумышленников, а на "справедливость в отношении их жертв".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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