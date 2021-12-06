Немецкий дипломат: Украине нужно брать пример с Финляндии в общении с НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, дипломат Вольфганг Ишингер посоветовал Украине ориентироваться на Финляндию в вопросе отношений с НАТО.

По его словам, наращивание войск НАТО у границ РФ и возможное включение Украины в Североатлантический альянс являются "красными линиями" для Москвы, передаёт издание Handelsblatt.

"Мы могли бы предложить Украине немного сориентироваться на финнов в более долгосрочной перспективе. Финляндия — член Евросоюза, но не НАТО", — сказал Ишингер.

Однако дипломат подчеркнул: в будущем украинские власти всё-таки смогут претендовать на вступление в Североатлантический альянс.

Кроме того, он добавил, что отказывается верить в возможное нападение РФ на украинские земли, о котором регулярно пишут западные СМИ. По мнению Ишингера, сейчас нужно налаживать контакты между правительствами Германии и России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.