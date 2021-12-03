В Госдуме заявили, что Россия может помочь Донбассу в случае атаки Киева

Депутаты Государственной думы заявили, что если украинские власти решат действовать силовым путём, чтобы вернуть под контроль Донбасс, Москва может вмешаться и защитить местных жителей. Также парламентарии допустили признание Россией независимости ЛДНР.

Заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, член партии "Единая Россия" Виктор Водолацкий подчеркнул, что на территории Донбасса находится почти 700 тысяч граждан нашей страны, которых нельзя бросать. Политик назвал себя сторонником признания независимости республик. Свою позицию депутат объяснил культурной связью между Донбассом и Ростовской областью, а также возможностью прекратить боевые действия.

"Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата", — объяснил Водолацкий, слова которого приводит "Интерфакс".

Мнение о признании республик поддержали два заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам. Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков призвал сделать этот шаг как можно быстрее. Представитель партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа отметил, что РФ выступает за минские договорённости, однако Киев их игнорирует, поэтому ситуацию в Донбассе можно назвать непредсказуемой.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Москва обязана признать ЛДНР и сделать эти территории частью России. По мнению лидера партии "Новые Люди" Алексея Нечаева, положение Донбасса в будущем зависит от желаний жителей этого региона и граждан нашей страны.

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