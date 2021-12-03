EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В МИД Украины рассказали о трёх направлениях сдерживания "российской агрессии"
Какую прибыль приносит сын Рудковской, рассказал интернет-маркетолог
Минздрав ЮАР: "омикрон" не вызывает тяжёлых форм COVID-19 у вакцинированных
Три человека погибли при крушении военного самолёта в Сальвадоре
Военных медиков направили в Псковскую область для борьбы с COVID-19
Санду сообщила о борьбе с российской пропагандой на ТВ Молдавии
Билли Айлиш удивила фанатов своей новой внешностью: "Боже, я не могу дышать"
Кафельников: половина стран откажется от участия в ОИ из-за скандала с Пэн Шуай
ЦБ РФ отозвал лицензию у "АСКО-Страхования"

В Госдуме заявили, что Россия может помочь Донбассу в случае атаки Киева

Политика

Депутаты Государственной думы заявили, что если украинские власти решат действовать силовым путём, чтобы вернуть под контроль Донбасс, Москва может вмешаться и защитить местных жителей. Также парламентарии допустили признание Россией независимости ЛДНР.

В Госдуме заявили, что Россия может помочь Донбассу в случае атаки Киева

Заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, член партии "Единая Россия" Виктор Водолацкий подчеркнул, что на территории Донбасса находится почти 700 тысяч граждан нашей страны, которых нельзя бросать. Политик назвал себя сторонником признания независимости республик. Свою позицию депутат объяснил культурной связью между Донбассом и Ростовской областью, а также возможностью прекратить боевые действия.

"Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата", — объяснил Водолацкий, слова которого приводит "Интерфакс".

Мнение о признании республик поддержали два заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам. Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков призвал сделать этот шаг как можно быстрее. Представитель партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа отметил, что РФ выступает за минские договорённости, однако Киев их игнорирует, поэтому ситуацию в Донбассе можно назвать непредсказуемой.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Москва обязана признать ЛДНР и сделать эти территории частью России. По мнению лидера партии "Новые Люди" Алексея Нечаева, положение Донбасса в будущем зависит от желаний жителей этого региона и граждан нашей страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
СМИ: Минздрав готовит расширенный список медотводов от вакцинации от COVID-19
Малышева рассказала о симптомах штамма COVID-19 "омикрон"
Сертификаты переболевших коронавирусом продлят на год — Минцифры РФ
В МИД Украины рассказали о трёх направлениях сдерживания "российской агрессии"
Какую прибыль приносит сын Рудковской, рассказал интернет-маркетолог
Минздрав ЮАР: "омикрон" не вызывает тяжёлых форм COVID-19 у вакцинированных
В Госдуме заявили, что Россия может помочь Донбассу в случае атаки Киева
Три человека погибли при крушении военного самолёта в Сальвадоре
Военных медиков направили в Псковскую область для борьбы с COVID-19
Санду сообщила о борьбе с российской пропагандой на ТВ Молдавии
Популярное
Шоу-бизнес
Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора

Поклонники Александра Градского выдвинули свою кандидатуру на кресло музыканта в шоу "Голос".

Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Интересные Новости
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Экономика и бизнес
В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили
Ирина Шлионская Откуда берётся страх перед клоунами? Ирина Шлионская Любовь Степушова Москва предлагает Западу новый "Хельсинкский договор". В чём план? Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Последние дни перед смертью рядом с Градским были посторонние люди
Здоровье
Мясников рассказал о "суперраспространителях" COVID-19
Что будет в случае эмбарго на российские энергоносители в ЕС - эксперты
Евросоюз
Что будет в случае эмбарго на российские энергоносители в ЕС - эксперты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников