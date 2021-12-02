Песков заявил, что СМИ-иноагенты примут участие в пресс-конференции Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти позволят СМИ из реестра иностранных агентов задавать вопросы президенту Владимиру Путину в ходе пресс-конференции 23 декабря.

Как подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ, СМИ-иноагентов пригласили на мероприятие. Среди них выбрали издания, которые рассказывают о деятельности президента, добавил Песков. Он также отметил, что сейчас существует много СМИ, которые выполняют функции иностранных агентов. При этом подобный статус не означает запрет на работу в нашей стране, сказал представитель Кремля.

"Мы с вами живём в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки, и не только в плане пресс-конференции", — добавил Песков, слова которого цитирует ТАСС.

В перечне СМИ-иноагентов состоят 99 изданий и журналистов. Его можно посмотреть на официальном сайте Минюста РФ.

Ранее сообщалось, что 23 декабря в "Манеже" пройдёт ежегодная пресс-конференция российского президента. Власти не стали утверждать свободную аккредитацию по причине пандемии коронавируса. В Кремле выбрали 500 журналистов, которые смогут задать вопрос Путину.

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