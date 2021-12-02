МИД Украины: Киев работает с США над мерами по сдерживанию "агрессии" РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и США разрабатывают комплексный пакет мер "сдерживания России от дальнейших агрессивных действий".

По предварительным данным, власти Украины совместно с американскими коллегами хотят утвердить в отношении РФ жёсткие экономические санкции. Кулеба подчеркнул, что в список ограничительных мер также войдут запреты дипломатического и военно-оборонительного характера.

"Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнёрства Украины и США", — написал руководитель дипведомства в Twitter-аккаунте после встречи с государственным секретарём США Энтони Блинкеном в Стокгольме.

Ранее Кулеба выражал беспокойство по поводу "странной активности" российских войск у границ Украины. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно говорил, что РФ передвигает вооружённые силы исключительно в рамках своей территории и по собственному усмотрению без каких-либо агрессивных намерений.

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