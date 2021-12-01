Генсек НАТО: мы продолжим поддерживать нашего партнёра — Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит поддерживать Украину и следить за обстановкой на российско-украинской границе.

На саммите руководителей дипломатических ведомств стран НАТО, который проходит в Риге, Столтенберг призвал и дальше наблюдать за действиями российских военнослужащих рядом с Украиной, чтобы в случае необходимости скорректировать планы, передаёт РИА Новости.

"Одновременно мы продолжим предоставлять политическую и практическую поддержку нашему партнёру — Украине", — сказал генеральный секретарь альянса.

В последнее время Киев обвиняет РФ в подозрительной активности у границ Украины. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает свою боевую технику исключительно в рамках своей территории без каких-либо агрессивных намерений.

В то же время НАТО усиливает своё присутствие в Черноморском регионе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва будет "жёстко реагировать" на любые недружественные шаги Запада.

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