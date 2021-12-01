Лавров рассказал, как Россия будет реагировать на недружественные шаги НАТО

РФ будет жёстко реагировать на все недружественные шаги со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Россия не должна допускать какого-либо ущерба для своих национальных интересов, передаёт РИА Новости.

"Мы никому ничего не навязываем, никого не учим, неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога", — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что коммуникация с альянсом должна строиться на принципах Устава ООН.

Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве не собираются отвечать на "высокомерные" заявления НАТО и шантаж. Лавров призвал руководителей государств, входящих в состав альянса, прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ, пригрозив "жёстким и решительным" ответом.

Ранее сообщалось, что НАТО стягивает свою технику к границам России в Черноморском регионе. В Кремле считают, что действия иностранных военных создают угрозу безопасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.