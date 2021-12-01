РФ будет жёстко реагировать на все недружественные шаги со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Россия не должна допускать какого-либо ущерба для своих национальных интересов, передаёт РИА Новости.
"Мы никому ничего не навязываем, никого не учим, неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога", — сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что коммуникация с альянсом должна строиться на принципах Устава ООН.
Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве не собираются отвечать на "высокомерные" заявления НАТО и шантаж. Лавров призвал руководителей государств, входящих в состав альянса, прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ, пригрозив "жёстким и решительным" ответом.
Ранее сообщалось, что НАТО стягивает свою технику к границам России в Черноморском регионе. В Кремле считают, что действия иностранных военных создают угрозу безопасности.
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