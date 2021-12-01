Лукашенко: площадки для ядерных ракет в Белоруссии готовы

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет на территории Белоруссии полностью готовы к использованию.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит разместить России ядерное оружие на своей территории, в случае если НАТО пойдёт на аналогичный шаг в Польше.

"Почему я стал врагом для Запада? Не потому что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию", — сказал Лукашенко.

Как отметил глава Белоруссии, президент Борис Ельцин в своё время требовал взорвать ядерные площадки, так как находился под давлением западных стран.

"Я сказал тогда — нет. Наши площадки — наземные, и они стояли полностью в закрытых хранилищах — я это всё сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники — зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал", — отметил Лукашенко.

После распада Советского Союза на территории Белоруссии располагались десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерных вооружений.

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