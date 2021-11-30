Лукашенко заявил о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии

Власти Белоруссии могут предложить территорию страны для размещения РФ ядерного оружия в случае, если такое оружие НАТО появится в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

По словам белорусского президента, вопрос о том, какие именно вооружения разместят на территории страны, будет решаться позднее. Вместе с тем Лукашенко отметил, что это будет то оружие, которое окажется наиболее эффективным.

Глава республики заявил, что в Белоруссии готовы принять ядерное оружие, так как сохранили объекты для его размещения.

"Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - сказал Лукашенко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности размещения ядерного оружия к востоку от Германии в случае, если ФРГ откажется от его нахождения на своей территории.

Напомним, после распада Советского Союза на территории Белоруссии находились заряды к межконтинентальным ракетам "Тополь", а также свыше тысячи тактических ядерных боеголовок.

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