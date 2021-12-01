Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время рабочего визита в Эстонию прокатилась на танке НАТО.
Как сообщает The Times, министр таким жестом предостерегла РФ от "стратегической ошибки" вторжения на украинские земли.
На снимках, опубликованных в западных СМИ, видно, что руководителю дипломатического ведомства предоставили специальный военный жилет и каску. Поездка на танке проходила по заснеженному полигону в сопровождении военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Эстония — одна из остановок главы МИД Британии на пути в Латвию, где она планирует поучаствовать в совещании руководителей министерств иностранных дел НАТО. Трасс заявляла, что главной темой встречи должна стать российская "агрессия" у границ Украины. По её мнению, Москва наращивает войска, чтобы начать нападение на страну.
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