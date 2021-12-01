Во время визита в Эстонию руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке. Фотография министра в издании The Telegraph вызвала бурные обсуждения.
Британцы предположили, что Трасс хотела показать себя в качестве "железной леди" перед российским лидером Владимиром Путиным, а также пригрозить Кремлю.
"Она предупреждает РФ? Кремль, наверное, дрожит от страха. Спорим, у Путина поджилки затряслись?" — написали комментаторы.
Жители Великобритании также вспомнили, что у бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер в 1986 году была похожая фотография. По их мнению, Трасс пытается подражать ей.
Кроме того, читатели порассуждали в комментариях под публикацией по поводу российско-украинских отношений.
"Не нападайте на Украину, господин Путин, мы рассердимся!" — попросил один из пользователей.
В Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ не проявляет агрессию по отношению к Украине и другим государствам.
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