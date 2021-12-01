"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке

Во время визита в Эстонию руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке. Фотография министра в издании The Telegraph вызвала бурные обсуждения.

Британцы предположили, что Трасс хотела показать себя в качестве "железной леди" перед российским лидером Владимиром Путиным, а также пригрозить Кремлю.

"Она предупреждает РФ? Кремль, наверное, дрожит от страха. Спорим, у Путина поджилки затряслись?" — написали комментаторы.

Жители Великобритании также вспомнили, что у бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер в 1986 году была похожая фотография. По их мнению, Трасс пытается подражать ей.

Кроме того, читатели порассуждали в комментариях под публикацией по поводу российско-украинских отношений.

"Не нападайте на Украину, господин Путин, мы рассердимся!" — попросил один из пользователей.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ не проявляет агрессию по отношению к Украине и другим государствам.

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