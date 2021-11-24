Представление об отставке вице-премьера Крыма рассмотрит парламент республики

Представление об отставке вице-премьера Крыма Андрея Рюмшина поступило в парламент республики. Об этом сообщил первый зампред Госсовета Крыма Ефим Фикс.

"Поступило такое представление. Предположительно, оно будет рассмотрено на сессии в понедельник", — цитирует парламентария "Интерфакс".

Как поясняется в сообщении, в соответствии с законодательством республики Госсовет согласовывает назначение и отставку всех вице-премьеров, а также глав некоторых министерств.

Рюмшин стал вице-премьером Крыма в октябре 2019 года. Кроме того, с осени 2016 года чиновник возглавляет министерство сельского хозяйства.

Напомним, кадровые в правительстве Крыма начались в сентябре 2021 года. В частности, ушёл в отставку министр строительства и архитектуры Михаил Храмов, пост вице-премьера покинул Евгений Кабанов. В отношении них завели дело о мошенничестве.

Также уволились глава Минтранса Евгений Исаков и министр здравоохранения Александр Остапенко. Главу Минкультуры Крыма Арину Новосельскую освободили от должности в связи с утратой доверия из-за подозрений в получении взятки.

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