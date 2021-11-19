В Госдуме идею США не признавать Путина президентом связали с русофобией

Россия постепенно привыкает к русофобским высказываниям Конгресса США. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, комментируя Pravda.Ru американский проект о непризнании Владимира Путина президентом РФ.

Парламентарий подчеркнул, что по российским законам у главы государства нет ограничений для избрания на последующий срок, поэтому проект Конгресса, по его словам, обречён на провал.

"Мы уже начинаем привыкать к русофобским заявлениям со стороны Конгресса США и Европарламента. Это продолжение их политики в отношении России, никак иначе. Президент у нас избирается по российским законам, у него есть возможность пойти на следующий срок. А что касается признания или непризнания, то Россия со своей мощью не та страна, с которой можно не считаться", — сказал депутат.

Он добавил, что заявления Конгресса направлены лишь на самоутешение, ведь считаться с Россией американцы не могут из-за существенной разницы в военных силах.

Ранее в Конгрессе США заявили, что в ближайшее время планируется рассмотреть предложение об отказе признавать Путина легитимным лидером РФ. Такой "политический демарш" предлагается устроить после 2024 года.

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