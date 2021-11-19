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В Конгресс США поступило предложение не признавать Путина президентом России

Мир

Палата представителей Конгресса США в ближайшее время рассмотрит предложение об отказе признавать Владимира Путина легитимным президентом России.

Правда, этот "политический демарш" конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предлагают устроить не сейчас, а "после мая 2024 года":

 

При этом американских законодателей нимало не смущает тот факт, что они явно бегут впереди паровоза, ведь сам Путин до сих пор ещё не объявил своих планов на предстоящие выборы главы государства в России. Более того, он вообще не обсуждает эту тему и пресекает даже разговоры о кандидатуре своего возможного преемника.

Но конгрессменам в США эта тема более интересна, чем-то, что происходит у них самих в Белом доме. Хотя явно провокационная инициатива, с которой они выступили, может быть расценена как попытка вмешательства во внутренние дела России.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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