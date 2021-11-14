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Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе выездного совещания в Галанчожском районе обратился к народу Ингушетии. По его словам, "кучка провокаторов" пытается разыграть "националистическую карту".

Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"

Речь идёт об опубликованном видео пользователем Facebook, на котором видно, как тяжёлая техника в приграничном с Чечней сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии проводит ремонт дорог.

"Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона", — написал глава Чечни ВКонтакте.

Ранее пользователи соцсетей заявили, что ремонт дорог в Даттых может быть опасным из-за русла реки "Фортанга". Они заявили, что вода может выйти из берегов, а течение поменять направление, что скажется на сельском хозяйстве и качестве жизни. К тому же расценили наличие техники в приграничной зоне, как захват территории. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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