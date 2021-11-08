Собчак вмешалась в спор Симоньян и Кадырова

Маргарита Симоньян нарвалась на критику Рамзана Кадырова из-за своего поста о кавказцах, которые иногда ведут себя недостойно в Москве. Глава Чечни рассказал главному редактору RT о благородстве жителей Кавказа. Мимо этого диалога не прошла Ксения Собчак.

Собчак обратила внимание на то, что национальность преступников теперь стала отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.

"Всё это прям идеально легло между Днём народного единства и годовщиной революции", — пишет журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак отмечает, что праздничные дни прошли весьма странно.

"Как вчера заметил Кашин, если в стране будет объявлен официальной идеологией русский национализм, Маргарита Симоньян, ни минуты не раздумывая, зиганет. Собственно, вчера была репетиция. Рамзан Кадыров выступил защитником всех обиженных кавказцев и закавказцев и попросил Маргариту не разжигать. Та ответила, что не тех кавказцев имела в виду, но от своих слов не отказывается. Кадыров после слишком яркой реакции своих земляков, которые поспешили доказать все навешанные на них стереотипы, извинился", — пишет Собчак.

Журналистка отметила пост успешного медиаменеджера Кристины Потупчик, которая всех пристыдила и призвала не мерить друг другу черепа.

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