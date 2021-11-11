Замглавы МИД Рябков: Россия не приемлет "тон диктата" со стороны США

Россия будет продолжать реализовывать решения, принятые на саммите в Женеве, несмотря на действия американцев. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он выразил надежду, что Вашингтон осознаёт неприемлемость "тона диктата" и различных ультиматумов в отношении Москвы, передаёт РИА Новости.

"Мы продолжим работу, реализацию договорённостей базового принципиального характера, которые были достигнуты на встрече Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве", — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что Россия не собирается отступать от своих интересов. Вместе с тем, по его словам, власти страны уважительно относятся к коллегам из США.

"Требуем к себе уважения. Тон диктата абсолютно неприемлем. С такими обращениями лучше не арестовываться к нам", — заключил замглавы МИД.

Ранее Рябков также сообщал, что Россия готова к ответной реакции в случае любых провокаций США во время учебно-тренировочных учений в Чёрном море.

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