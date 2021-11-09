Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе

В Кремле надеются, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе не угрожает безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Государственный деятель убеждён: специалисты из Белоруссии ответственно работают и контролируют напряжённую обстановку, передаёт РИА Новости.

"Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности", — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что власти Белоруссии и России проводят регулярные консультации. Спецслужбы государств также постоянно контактируют, в том числе по вопросам миграционного кризиса. По мнению Пескова, сейчас важнейшая задача — сохранить жизнь и здоровье людей, скопившихся на границе.

Накануне, 8 ноября, большая группа мигрантов из стран Азии и Африки направилась к польско-белорусской границе. Беженцы пытались пробраться через ограждения, однако силовики из Польши помешали им преодолеть их.

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