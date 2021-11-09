Эксперт не исключил, что Польша наложит санкции на РФ из-за наплыва мигрантов

Польские политики могут обвинять Россию в миграционном кризисе на границе с Белоруссией. Об этом заявил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев, рассуждая в интервью Pravda.Ru о том, против кого Польша может ввести санкции из-за нашествия беженцев.

Эксперт подчеркнул, что в отношении белорусских чиновников и президента страны Александра Лукашенко санкции уже давно введены, поэтому новые запреты, по его мнению, могут коснуться РФ.

"Правящая партия говорит, что якобы Россия виновата в кризисе, потому что они рассматривают Лукашенко как марионетку Кремля, дескать, он ничего не делает без ведома России. Так что я вполне допускаю, что санкции могут быть направлены против РФ. Другое дело, что их вообще не введут, потому что однозначно Кремль здесь не виноват", — подчеркнул собеседник издания.

Волобуев добавил, что пока не совсем понятно, в чём именно будут заключаться "жёсткие санкции".

"Против белорусов они уже введены, там жёстче некуда. Может, речь идёт о разрыве дипломатических отношений", — предположил он.

Ранее МИД Польши в Twitter призвал ЕС незамедлительно ввести новые ограничения против физических и юридических лиц, создавших миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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