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Путин: Союзное государство позволит повысить уровень жизни граждан

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Союзное государство "позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан". Заявление прозвучало на заседании высшего Госсовета, которое проходило в режиме видеоконференции.

По словам лидера страны, Россия и Белоруссия будут наполнять Союзное государство новым содержанием для раскрытия его потенциала.

Ранее президенты РФ и Белоруссии утвердили военную доктрину Союзного государства, которая позволит повысить уровень согласованности оборонной политики двух стран.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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