Путин: Союзное государство позволит повысить уровень жизни граждан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Союзное государство "позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан". Заявление прозвучало на заседании высшего Госсовета, которое проходило в режиме видеоконференции.

По словам лидера страны, Россия и Белоруссия будут наполнять Союзное государство новым содержанием для раскрытия его потенциала.

Ранее президенты РФ и Белоруссии утвердили военную доктрину Союзного государства, которая позволит повысить уровень согласованности оборонной политики двух стран.

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