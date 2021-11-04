Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства на заседании высшего Госсовета, которое проходило в режиме видеоконференции.

По словам госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, военная доктрина принята на фоне изменения военно-политической обстановки в регионе, возникновения новых вызовов и угроз для Белоруссии и России, а также беспрецедентного внешнего давления на страны.

"Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом изменения в регионе военно-политической обстановки", — отметил Мезенцев, которого цитирует РИА Новости.

Путин подчеркнул, что особое значение приобретает стабильность на границе для двух стран. Россия и Белоруссия намерены вместе "противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств", сказал российский лидер.

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