Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым является символом исторической правды и гражданского примирения.
Лидер страны посетил мемориальный комплекс в Севастополе, который посвящён окончанию гражданской войны. Во время выступления глава государства напомнил, что в 1920 году из Крыма уходили пароходы с людьми, которые покидали Родину, чтобы оказаться в эмиграции.
"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили её так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну, и, как они думали, лучшую жизнь", — цитирует Путина "Интерфакс".
По словам президента, "крымская земля, политая кровью русских солдат", будет всегда символизировать не только гражданскую войну, но и последующее примирение, торжество "исторической правды и справедливости". Он подчеркнул, что мемориальный комплекс в Севастополе — знак того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились"
Благодаря суверенной, свободной и непреклонной воле российского народа Крым и Севастополь "навсегда теперь с Россией", добавил Путин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.