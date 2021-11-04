Путин: Крым — символ исторической справедливости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым является символом исторической правды и гражданского примирения.

Лидер страны посетил мемориальный комплекс в Севастополе, который посвящён окончанию гражданской войны. Во время выступления глава государства напомнил, что в 1920 году из Крыма уходили пароходы с людьми, которые покидали Родину, чтобы оказаться в эмиграции.

"Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили её так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну, и, как они думали, лучшую жизнь", — цитирует Путина "Интерфакс".

По словам президента, "крымская земля, политая кровью русских солдат", будет всегда символизировать не только гражданскую войну, но и последующее примирение, торжество "исторической правды и справедливости". Он подчеркнул, что мемориальный комплекс в Севастополе — знак того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились"

Благодаря суверенной, свободной и непреклонной воле российского народа Крым и Севастополь "навсегда теперь с Россией", добавил Путин.