Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства в онлайн-формате заявил, что страны разработали интеграционную модель, которой ещё не было в истории.

В четверг, 4 ноября, Лукашенко и российский лидер Владимир Путин подписали декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ. Как подчеркнул Лукашенко, союзное государство с Россией — "приоритет приоритетов".

По словам белорусского президента, в следующие два года политики введут меры по реализации множества концептуальных решений в этом направлении. Необходимо утвердить документы, которые направлены на расширение сотрудничества, в том числе в военной области, отметил Путин. Вместе с этим Лукашенко заявил о перезагрузке экономического пространства стран.

"Я не раз говорил и сегодня хочу ещё раз повторить, что для России Белоруссия является не просто даже добрым соседом и ближайшим союзником… это по-настоящему братская республика, братский народ. И мы стремимся делать всё, чтобы так было всегда", — подчеркнул Путин, слова которого передаёт РИА Новости.

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