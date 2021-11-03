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Эксперт про обвинения Киева в адрес России: "У Кулебы всегда Россия виновата"

Политика

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал Pravda.Ru обвинение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес России по поводу дискредитации Киева из-за опоздания президента Владимира Зеленского на сессию конференции ООН в Глазго.

Эксперт про обвинения Киева в адрес России: "У Кулебы всегда Россия виновата"

"У Кулебы всегда Россия виновата. На самом деле, ситуация в Украине очень сильно обостряется. Мы видим, как быстро падает рейтинг власти, как сегодня только проходят отставки министров, ситуация напряженная. В ней надо кого-то обвинить. Кроме России, обвинять некого, поскольку все остальные у Украины либо друзья, либо далеко", — сказал Брутер.

По его словам, Россия должна привыкнуть к подобным обвинениям и не обращать на них внимание.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "разбрызгивает желчь", чтобы дискредитировать Киев на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго.

Он сообщил, что украинский президент не успел на сессию из-за сбоя в работе организаторов конференции, однако российские СМИ выставили этот организационный момент, как скандальный инцидент.

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Украина в свете последних событий
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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